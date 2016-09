Bart de Wever et David Goffin ont échangé quelques balles (VIDEOS)

Tennis

En tant que bourgmestre d’Anvers, Bart De Wever est brièvement monté au filet aux côtés de David Goffin afin d’assurer la promotion de l’ATP 250.

Le mot sport ne figurait pas au vocabulaire du président de la N-VA. "Quand j’étais adolescent, je ne pratiquais pas beaucoup de sport. J’avais un problème de poids. Il y a cinq ans, je suis passé de 143 à 83 kg. J’ai suivi un régime qui préconisait aussi du sport. Avec mon médecin, on s’est mis d’accord pour la course à pied. Vu mon agenda, c’était la seule solution." Avec une précision horlogère, il court entre deux et trois heures par semaine.

"À l’hôtel de Ville, j’ai un tapis roulant. Sinon, je cours le week-end dans le parc avec mon épouse." Il peut parcourir jusqu’à 40 km par semaine. "Mais, je me fixe comme objectif entre 20 et 25 km." Ce lundi, il n’a pas beaucoup couru. Il a découvert le tennis. "J’avais tout au plus joué au badminton par le passé mais encore jamais au tennis. J’avais bien besoin des conseils de David Goffin." Mais il est surtout venu pour rappeler sa fierté de voir sa ville accueillir son premier tournoi ATP depuis dix-huit ans.