Ruben Bemelmans a été le meilleur Belge à l’Open d’Anvers. Il n’a toutefois rien pu faire face à Jo-Wilfried Tsonga.

Ruben, avez-vous le moindre regret ?

"Non, aucun. J’ai fait au mieux mais je n’ai pas assez bien servi. C’était la plus grosse différence avec mon match de vendredi. Lui, de son côté, était vraiment fort. Surtout au service. À chaque moment important, il me mettait sous pression."

Le stress est la cause de votre défaite ?

"J’étais un peu stressé au début mais je me suis rapidement bien senti. Sinon, je n’aurais pas refait mon break de retard. Tsonga était également un peu tendu en début de match mais il a grandi au fil des échanges."

Ce Tsonga est-il injouable ?

"Non, il ne l’est pas ! Même si j’ai perdu sur un score sec, je l’ai ennuyé à certains moments. Nous aurons des occasions face à lui en Coupe Davis."

La blessure de Steve Darcis change-t-elle quelque chose pour vous en vue de la finale ?

"Non, il sera prêt pour la Coupe Davis. Ne vous inquiétez pas."

Vous allez programmer votre fin de saison en fonction de la finale ?

"J’ai encore deux tournois au programme. Bâle puis le challenger d’Eckentael. Je dois penser à sécuriser ma place pour l’Australian Open 2018. Je me suis inscrit dans un dernier challenger mais je pourrais me retirer si j’ai assez de points. Je pourrai ainsi bien préparer la Coupe Davis."

Vous aller bâtir vos prochaines semaines sur cet excellent tournoi d’Anvers ?

"Oui car j’ai vécu une des meilleures semaines de ma carrière. J’étais dans une période plus difficile et j’ai joué de manière agressive et constante. J’ai fait le plein de confiance."