Ruben Bemelmans disputera un troisième tour en Grand Chelem pour la deuxième fois de sa carrière : il pouvait bien avoir le sourire jusqu’aux oreilles en évoquant sa performance. Il jouera une place en huitièmes de finale face au Sud-Africain Kevin Anderson.

À 2-0 dans le cinquième set, à quoi pensez-vous ?

"Je me dis que je dois tout donner sinon, c’est fini. Il jouait super fort, retournait beaucoup. Je jouais de manière un peu trop passive à partir du troisième set mais là je me suis dit: ‘ Il faut y aller, sinon ça se termine ici .’"

Quand il commence à s’énerver, vous vous dites que c’est bon pour vous ?

"Je ne le connais pas trop et il y a des joueurs qui jouent encore mieux après avoir discuté avec l’arbitre. Je me suis juste dit de ne rien lâcher, de continuer ce que j’étais en train de faire car ça marchait. Lui, il commençait à faire des fautes donc ça l’a déconcentré de discuter avec l’arbitre alors que moi, j’ai fait ce qu’il fallait. Si lui veut se mettre dans tous ses états, c’est son problème."

Quelle place a cette victoire dans votre carrière ?

"C’est juste à côté de mon troisième tour à l’US Open (2015). Ici c’est encore plus car c’est Wimbledon, mon tournoi préféré. C’est la plus belle prestation de ma carrière, c’est sûr."

On ne vous a plus revu à ce niveau depuis deux ans…

"Je me suis blessé pendant quatre mois… Cela fait partie d’une carrière aussi. Ici, la surface me convient le mieux, c’est sûr, mais je suis convaincu que je peux refaire le même résultat sur dur."

Vous n’avez jamais douté pendant ces deux années ?

"Si, quand je suis descendu à la 230e place mondiale à la fin de l’année passée, il y avait quand même du doute. Mais je me suis bien remis avec de bons résultats dans les Challengers et je suis resté assez confiant sur le fait que je pouvais retrouver mon niveau d’il y a deux ans et demi, trois ans."

Et maintenant, c’est Kevin Anderson qui vous attend au troisième tour…

"Je vais être à 100 %. Là, je me sens un peu fatigué mais ça va, ça reste du gazon, ce ne sont pas des matches hyper longs sur gazon. Anderson est un joueur qui sert super fort, joue très agressif vers l’avant. Il adore le gazon. Je dois essayer de le faire douter sur son service, essayer de lui mettre la pression."