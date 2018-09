Le N.1 mondial Rafael Nadal, touché au genou droit, une blessure qui l'avait contraint à abandonner en demi-finale de l'US Open puis à renoncer à la demi-finale de la Coupe Davis face à la France, a annoncé mercredi son forfait pour les tournois de Pékin et Shanghaï début octobre.

"Même s'il n'ya rien de nouveau concernant ma blessure, nous avons décidé avec mon équipe médicale et technique de ne pas participer à la tournée asiatique pour soigner mon genou de la même façon que d'habitude", a écrit Nadal sur son compte twitter.

L'Espagnol, qui souffre régulièrement de ses genoux, avait atteint la saison dernière la finale au Masters 1000 de Shanghaï, battu par Roger Federer, et remporté le tournoi de Pékin. Ce double forfait menace son rang de N.1 mondial.

Roger Federer, son dauphin, qui lui doit défendre les points du Masters 1000 de Shanghaï remportés la saison dernière, ne constitue pas la plus grande menace pour Nadal. En revanche, Novak Djokovic, 3e au classement après ses victoires à Wimbledon et à l'US Open, n'a lui aucun point à défendre en Chine, et pourrait lui ravir sa place de N.1 s'il remporte le tournoi de Shanghaï.

Ce n'est pas la première fois que Nadal connaît des soucis aux genoux. Le droit l'avait régulièrement handicapé entre 2008 et 2010, l'obligeant à s'éloigner à plusieurs reprises du circuit, mais c'est le gauche qui l'avait forcé à écourter sa saison en 2012, dès Wimbledon, après son élimination au deuxième tour.

La saison dernière, une fois assuré de finir l'année sur le trône du tennis mondial, l'Espagnol avait déclaré forfait au cours du Masters 1000 de Paris, puis n'avait joué qu'un seul match au Masters de fin d'année à Londres.