Maria Sharapova (WTA 171) ne participera pas au tournoi WTA de Toronto, épreuve sur surface dure dotée de 2.434.389 dollars, la semaine prochaine à cause d'une blessure à l'avant-bras gauche.

La joueuse russe avait dû renoncer à disputer le deuxième tour du tournoi WTA de Stanford mercredi pour les mêmes raisons.

"Ça me désole vraiment de devoir manquer la Rogers Cup cette année", a réagi Sharapova. "J'étais si reconnaissante envers l'organisation d'avoir reçu une wildcard et aussi pour le soutien des supporters. Je suis triste d'être une nouvelle fois bloquée par une blessure mais je vais travailler dur pour récupérer le plus rapidement possible."

Maria Sharapova, 30 ans, redescendue à la 171e place mondiale, effectuait sa rentrée après une absence de 8 semaines en raison d'une blessure à la jambe. Au premier tour, la Russe, qui a purgé 15 mois de suspension pour dopage au meldonium, avait battu l'Américaine Jennifer Brady (WTA 80) 6-1, 4-6, 6-0 et devait rencontrer l'Ukrainienne Lesia Tsurenko (N.7/WTA 32) qui passe, elle, directement en quarts de finale.

A Toronto, Sharapova sera remplacée dans le tableau principal par la Canadienne Bianca Andreeescu (WTA 167). La jeune joueuse de 17 ans est actuellement engagée dans le tournoi WTA de Washington et doit affronter la Française Kristina Mladenovic (WTA 13) pour une place en quart de finale.