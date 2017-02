La présence de Boris Becker à Francfort n’est pas passée inaperçue, d’autant qu’il était dans le box de la fédération allemande. Et manifestement, ce n’était pas un hasard puisqu’il a reconnu après coup que celle-ci lui avait proposé une collaboration.

"Mon futur rôle n’est pas encore défini mais je suis très honoré que l’on ait pensé à moi", dit-il. "Le tennis allemand est à nouveau dans l’ascenseur, surtout grâce à Angie Kerber. On reparle enfin en bien de nous."

On doute que Becker ait accepté un poste dans la formation. Il ne devrait pas non plus être conseiller comme le fut Niki Pilic jusque-là fin de l’année dernière. On ne voit d’ailleurs pas quel capitaine accepterait de travailler avec une "belle-mère" de ce gabarit.

Le seul poste qui reste donc à pourvoir est celui de capitaine. Becker l’a déjà occupé de 1997 à 1999 et il se dit que la position de Michael Kohlmann est chancelante.

Le déroulement du match contre la Belgique n’a pas arrangé les choses car les Allemands n’en font pas mystère : ils s’attendaient à mener 3-0 samedi et ils étaient menés 1-2. À moins que Becker ne soit juste appelé à encadrer Alexander Zverev.

Samedi, en tout cas, il n’a pas fait de cadeau au grand espoir du tennis allemand. "N’attendez pas de moi que je dise qu’il sera un jour numéro un mondial. J’avais déjà horreur qu’on dise cela de moi lorsque j’étais jeune. Il a du talent ? Oui, bien sûr. Mais il y en a dix autres qui ont du talent. Son avantage, par rapport aux autres jeunes de son âge, c’est d’avoir une famille qui vient du milieu du tennis. Mais il n’a encore rien gagné d’extraordinaire. Alors, on reparlera de tout cela lorsqu’il passera la première semaine d’un tournoi du grand chelem."