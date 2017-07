La Roumaine Irina-Camelia Begu (N.7) a remporté le tournoi de tennis sur terre battue de Bucarest en Roumanie, épreuve WTA dotée de 250.000 dollars, dimanche.

Irina-Camelia Begu, 26 ans, 58e mondiale, a battu en finale l'Allemande Julia Goerges (N.3), 28 ans, 45e mondiale, 6-3, 7-5 en 1 heure et 37 minutes de jeu.

Pour sa 7e finale sur le circuit Irina-Camelia Begu ajoute un quatrième titre WTA à son palmarès après ses succès à Florianopolis l'an dernier, à Séoul en 2015 et à Tashkent en 2012. Begu l'avait déjà emporté à Bucarest, en 2011, lorsque le tournoi était inscrit dans le circuit ITF (100.000 dollars).

Plus tard dans la soirée, Irina-Camelia Begu, associée à sa compatriote Raluca Olaru, dispute encore la finale du double face à Elise Mertens et sa partenaire néerlandaise Demi Schuurs.





Elise Mertens battue en finale du double

Associée à la Néerlandaise Demi Schuurs, Elise Mertens s'est inclinée en finale du double au tournoi de tennis WTA de Bucarest, en Roumanie, épreuve sur terre battue dotée de 250.000 dollars, dimanche.

Elise Mertens et Demi Schuurs (N.2) ont été battues par les Roumaines (N.1) Irina-Camelia Begu et Raluca Olaru, formant la première tête de série du tournoi, en deux sets: 6-3, 6-3 en 1 heure et 19 minutes de jeu.

Plus tôt dans la journée, Irina-Camelia Begu (WTA 70), 26 ans, avait remporté le tournoi en simple.

Avec Demi Schuurs, Elise Mertens, 21 ans, 55e mondiale sera déjà en piste dans le tournoi du double à Bastad qui débute lundi. En simple, la Louvaniste a hérité au premier tour d'une qualifiée.

Elise Mertens avait déjà disputé la finale tant en simple qu'en double (avec l'Américaine Nicole Melichar) au tournoi WTA d'Istanbul cette année.