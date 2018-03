La joueuse de tennis danoise Caroline Wozniacki a exprimé sa colère contre les organisateurs du tournoi de Miami sur les réseaux sociaux.

D'après la N.2 mondiale, les membres de sa famille ont été menacés vendredi soir dans les tribunes lors de son opposition face à Monica Puig. "Les gardes de sécurité et les membres du personnel du tournoi n'ont rien fait pour empêcher cela et l'ont simplement accepté", a écrit Wozniacki sur Twitter. La récente lauréate de l'Open d'Australie a été surprise par Puig lors du deuxième tour du tournoi WTA de Miami, battue 0-6, 6-4, 6-4. "Je réalise très bien que le tennis est fait de victoires et de défaites'', a expliqué la Danoise.

"Mais pendant mon match contre mon amie Monica, des personnes du public ont menacé ma famille. Mon père et ma mère ont été menacés de mort. Ils criaient des choses sur moi que je ne peux pas répéter et la nièce et le neveu de mon fiancé, qui ont tout juste dix ans, ont été priés de s'asseoir et de se taire. J'espère que la direction du tournoi prend cela au sérieux, car c'est un mauvais exemple pour les générations à venir.''

La Danoise, 27 ans, compte 28 titres à son palmarès.