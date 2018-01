"Je n'avais encore jamais vécu pareille situation. Mais là, cela n'a plus aucune importance. Je suis tellement heureuse d'être revenue ici", confia-t-elle. Elise Mertens (WTA 36) est entrée dans l'histoire du tournoi WTA sur dur de Hobart, samedi, en réussissant l'exploit d'y reconduire son titre. La jeune Louvaniste, 22 ans, est en effet devenue la première joueuse à y triompher à deux reprises à la suite d'une victoire en finale contre la Roumaine Mihaela Buzarnescu (WTA 57), 29 ans. Au terme d'une rencontre perturbée par la pluie, elle s'est imposée 6-1, 4-6, 6-3 à sa cinquième balle de match.

"Je voulais tellement gagner cette finale, que je me suis peut-être rendue trop nerveuse vers la fin", raconta-t-elle. "Ce n'était vraiment pas facile avec la pluie. Je ne sais plus combien de fois le match a été interrompu, j'ai perdu le fil", sourit-elle. "Il fallait chaque fois recommencer à s'échauffer. Et garder l'esprit frais également. C'était important de ne pas se frustrer et d'être prête à tout. Mais j'ai réussi à me battre jusqu'au bout. Ce fut une journée fantastique!"

Elise Mertens a même réalisé le doublé, samedi en Tasmanie, s'imposant ensuite aussi en double, avec sa partenaire néerlandaise Demi Schuurs. Bref, elle semble fin prête pour l'Australian Open, où elle fera son entrée en lice lundi contre une adversaire issue des qualifications.

"C'est un merveilleux début d'année, avec la Hopman Cup à Perth et cette victoire ici. Je suis très fière d'avoir réussi à prouver que je pouvais remporter une nouvelle fois ce tournoi de Hobart. J'ai affiché une belle régularité et cela va me donner beaucoup de confiance pour Melbourne", conclut-elle.