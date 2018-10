Sander Gille et Joran Vliegen se sont imposés en finale du double au tournoi de tennis Challenger de Brest, épreuve sur surface dure dotée de 106.000 euros, dimanche en France.

La paire belge, tête de série N.2, a battu l'Indien Leander Paes et le Mexicain Miguel Angel Reyes-Varela, têtes de série N.1, 3-6, 6-4 et 10/2 au super jeu décisif. La partie a duré 1 heure et 22 minutes.

Sander Gille et Joran Vliegen comptent, ensemble, onze titres dans des tournois Challengers, dont six décrochés cette saison.