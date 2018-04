Joris De Loore (ATP 319) a été battu 6-4, 6-3 par l'Italien Gianluigi Quinzi (ATP 347) au 1er tour du tournoi de tennis Challenger de Francavilla, épreuve sur terre battue dotée de 43.000 euros, mercredi en Italie.

Le match du Belge, 25 ans, a été interrompu par l'obscurité mardi soir alors que De Loore avait perdu le 1er set 6-4 en 57 minutes. Mercredi, l'Italien a remporté le second set 6-3, validant son ticket pour le deuxième tour après 1h45 de jeu.

Plus tard dans la journée, Ruben Bemelmans et le Néerlandais Tallon Griekspoor disputeront les quarts de finale du double, tout comme Sander Gille et Joran Vliegen, têtes de série N.3.

Mardi, Kimmer Coppejans (ATP 338) avait battu Ruben Bemelmans (ATP 107/N.1) en deux sets 6-4, 6-4 dans le duel belgo-belge du 1er tour.

Arthur De Greef (ATP 288) avait été éliminé au 1er tour lundi.