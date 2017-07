Ruben Bemelmans a été battu en finale du tournoi de tennis Challenger de Scheveningen, près de La Haye, aux Pays-Bas, épreuve sur terre battue dotée de 64.000 dollars, dimanche.

Ruben Bemelmans (N.5), 96e mondial, s'est incliné face à l'Espagnol Guillermo Garcia-Lopez (N.6/ATP 163), 34 ans, en trois manches: 6-1, 6-7 (3/7) et 6-2 en une heure et 50 minutes de jeu. Mené 6-1, 4-0, Ruben Bemelmans avait sauvé déjà une balle de match à 5-4 dans le 2e set pour égaliser finalement à une manche partout au jeu décisif. L'Espagnol a pourtant repris les devants dans la 3e manche.

Ruben Bemelmans en reste à 5 victoires dans un tournoi Challenger à son palmarès dont un décroché à Coblence cette année.

Plus tard dans la journée, Sander Gille et Joran Vliegen disputent la finale du double face au Slovaque Jozef Kovalik et au jeune grec de 18 ans, Stefanos Tsitsipas.