Ruben Bemelmans, associé au Français Jonathan Eysseric, a été battu en finale du double au Challenger du Gosier, tournoi de tennis sur surface dure doté de 85.000 euros, dimanche en Guadeloupe.

Le Limbourgeois de 30 ans, 333e mondial en double, et le Français, 90e mondial en double, ont été battus en deux manches 7-6 (7/3) et 6-4 en 1h22 par le Britannique Neal Skupski (ATP 64) et de l'Australien John-Patrick Smith (ATP 62), têtes de série N.2.

Ruben Bemelmans (ATP 116/N.4), vainqueur de l'Open Région Guadeloupe en 2015, avait été éliminé samedi en demi-finale du simple 6-2 et 7-6 (8/6) par l'Américain Denis Kudla (ATP 144/N.6).

Ruben Bemelmans va maintenant enchaîner avec le quart de finale de Coupe Davis que la Belgique jouera face aux Etats-Unis le weekend prochain à Nashville. En l'absence de David Goffin et Steve Darcis, le Limbourgeois sera le joueur le mieux classé de la sélection de Johan Van Herck, qui se compose aussi de Joris De Loore (ATP 327, ATP 322 en double), Joran Vliegen (ATP 1430/ATP 98 en double) et Sander Gille (ATP 1681, ATP 85 en double).