Les membres du All England Club ne savent plus où se mettre. Leur prestigieux tournoi qu’ils estiment être le plus grand du monde en prend plein la pelouse.

Et malgré des tentatives désespérées de déni sur la qualité des courts, ils doivent bien se rendre à l’évidence : ça ne va pas. Toutes les télévisions du monde en font des gros plans. Et quand Novak Djokovic, triple vainqueur, fait constater des trous sur le central et lance à l’arbitre : “Je joue sur un champ de patates”, c’est un désastre. Quand Andy Murray, joyau de la couronne, dit à la presse que “les courts ne sont pas bons”, c’est un séisme.

Depuis le début du tournoi, les joueurs et les joueuses se plaindre de courts injouables et dangereux. Alors oui, il a fait trop chaud et l’herbe a déguerpi de certains endroits. Mais les trous ? Cela ne fait pas très sérieux.

(...)