Kirsten Flipkens ouvrira le bal de la Fed Cup ce samedi à Bucarest, où la Belgique affronte la Roumanie dans le groupe mondial II. Le pays vainqueur au terme des cinq parties disputera un barrage pour le retour dans le groupe mondial, le perdant devra se battre pour ne pas retourner dans la zone Europe/Afrique.

C’est dire si la tâche qui attend la Belgique est ardue mais une chose est sûre : l’équipe semble plus unie que jamais. Yanina Wickmayer et Kirsten Flipkens ont accepté de venir, elles joueront logiquement les simples. Elise Mertens et Maryna Zanevska disputeront le double mais sont prêtes à relever le défi dans un simple s’il le faut.

L’unité de la Belgique , elle se retrouve aussi à bien d’autres niveaux. Dans les nombreuses photos que les joueuses ont partagé sur les réseaux sociaux ces derniers jours. Des photos originales, marrantes. Dans les chansons, dans les vêtements dessinés par Kirsten Flipkens ou encore dans les nombreux messages d’encouragement adressés par la communauté tennistique à Dominique Monami. Sabine Appelmans fut la première, Kim Clijsters n’a pas tardé à suivre. Pour la première fois depuis plusieurs années, on a la nette sensation que le tennis féminin revit en Belgique.

(...)

