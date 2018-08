Juan Martin Del Potro sera l'adversaire de David Goffin en quarts de finale du Masters 1000 de Cincinnati, aux Etats-Unis.

L'Argentin, 3e joueur mondial et 4e tête de série de ce tournoi sur surface dure doté de 5.669.360 dollars, a battu vendredi en 8e de finale le Grec Nick Kyrgios, 18e mondial et 15e tête de série, en trois sets 7-6 (7/4), 6-7 (6/8) et 6-2 au terme de 2 heures et 16 minutes de match.

Quelques minutes plus tôt, David Goffin, 11e mondial et 11e tête de série, avait mis une heure de moins pour venir facilement à bout du 6e mondial, le Sud-Africain Kevin Anderson (N.6), qu'il a battu 6-2, 6-4. C'était le premier duel sur le circuit entre le Liégeois et le finaliste de Wimbledon.

Goffin, 27 ans, et Del Potro, 29 ans, se retrouveront pour la 4e fois sur un court de tennis. Le numéro 1 belge avait gagné son premier duel face au vainqueur de l'US Open 2009 en s'imposant en trois sets 4-6, 6-3, 7-5 au Masters 1000 de Shanghai en 2016. L'Argentin prenait sa revanche la même année à Bâle en l'emportant en deux sets 7-5, 6-3. Enfin, Goffin est sorti vainqueur de son dernier face-à-face avec Del Potro à la suite de l'abandon de celui-ci cette année au Masters 1000 de Rome.

David Goffin se retrouve en quarts de finale d'un Masters 1000 pour la 3e fois de l'année après Monte Carlo et Rome, deux tournois sur terre battue disputés au printemps. C'est le second quart de finale de sa tournée américaine après le tournoi ATP 500 de Washington, où il avait repris la compétition après plusieurs semaines d'arrêt suivant son élimination au 1er tour à Wimbledon.