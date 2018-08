Le Serbe Novak Djokovic, 10e mondial et 10e tête de série s'est offert le premier ticket pour la finale du Masters 1000 de Cincinnati en battant Croate Marin Cilic, 7e mondial et 7e tête de série, en trois sets 6-4, 3-6, 6-3 dans la première demi-finale de ce tournoi ATP sur surface dure doté de 5.669.360 dollars, samedi aux Etats-Unis. La rencontre a duré 2 heures et 32 minutes.

En finale, Djokovic affrontera le vainqueur de la seconde demi-finale, qui opposera David Goffin (ATP 11) au Suisse Roger Federer (ATP 2) dans la nuit de samedi à dimanche.

Cincinnati est le seul Masters 1000 qui manque au palmarès de Djokovic, cinq fois finaliste dans l'Ohio. En cas de victoire en finale, il deviendrait le premier joueur à remporter tous les Masters 1000.

L'ancien numéro 1 mondial jouera dimanche sa 101e finale sur le circuit ATP. Il en a remporté 69, dont 13 en Grand Chelem, la dernière le mois dernier à Wimbledon.

Cilic, qui s'est déjà imposé une fois à Cincinnati, en 2016, compte 18 titres ATP, dont un en Grand Chelem, l'US Open 2014.