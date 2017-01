Ruben Bemelmans a remporté le tournoi de tennis Challenger de Coblence, épreuve sur surface dure dotée de 43.000 euros, dimanche, en Allemagne.

Bemelmans, 29 ans, 159e mondial, a battu en finale l'Allemand Nils Langer (ATP 357), 26 ans, issu des qualifications, en trois sets: 6-4, 3-6, 7-6 (7/0). La rencontre a duré 2h06. C'est le cinquième titre sur le circuit Challenger de Bemelmans.

Bemelmans avait atteint la finale sans perdre le moindre set. Il a écarté successivement l'Argentin Marco Trungelliti (ATP 147) 6-4 et 6-2; le Français Grégoire Barrère (ATP 246) 6-2 et 6-2; le Français au père anversois Kenny De Schepper (ATP 154) 6-4 et 6-4 et, en demi-finale, l'Allemand Jeremy Jahn (ATP 213) sur un double 6-1.

En finale, il a remporté le premier set 6-4. Langer s'est adjugé le deuxième 3-6. Dans le dernier set, Bemelmans a sauvé quatre balles de break à 5-5. Il a ensuite manqué une première balle de match à 6-5. Au tie break, la deuxième balle de match était la bonne pour Bemelmans, qui l'emporte finalement 7-6 (7/0).

Ruben Bemelmans compte désormais cinq succès en quinze finales sur le circuit Challenger. Bemelmans a conquis trois de ses précédents succès en Allemagne, à Wolfsburg (2009 et 2011) et Eckental (2014). En 2015, il s'était également imposé au Gosier, en Guadeloupe.