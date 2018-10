Malgré son impossibilité de défendre son titre à Tokyo, et la perte de 410 points, David Goffin a conservé sa 11e place au nouveau classement mondial des joueurs de tennis publié lundi par l'ATP.

Le Japonais Kei Nishikori, finaliste dans la capitale japonaise, conserve la 12e place mais s'est rapproché à 135 points du Liégeois. Il en comptait 755 de retard il y a huit jours. Aucun changement dans le Top 7. Rafael Nadal devance Roger Federer et Novak Djokovic. L'Argentin Juan Martin del Potro, battu en finale à Pékin, reste 4e. Un seul mouvement est intervenu dans le Top 10. Le Sud-Africain Kevin Anderson, désormais 8e, a échangé sa place avec le Bulgare Grigor Dimitrov, 9e.

Les deux lauréats de la semaine se sont approchés du Top 20. Le Russe Daniil Medvedev, lauréat dans la capitale japonaise, a gagné dix places et se retrouve 22e. Le Géorgien Nikoloz Basilashvili, qui s'est imposé dans la capitale chinoise, le suit immédiatement. Son succès lui a permis de gagner 11 positions. Tous deux occupent le meilleur classement de leur carrière.

Au niveau belge, Ruben Bemelmans se maintient au 108e rang. Steve Darcis, blessé, plonge au ranking. Le Liégeois - aujourd'hui âgé de 34 ans - a perdu 110 points et recule de la 341e à la 851e place. Son meilleur classement a été la 38e place le 22 mai 2017.





Osaka désormais 4e au classement WTA, Elise Mertens 15e en simple et 13e en double

La Japonaise Naomi Osaka a gagné deux places et se hisse au 4e rang dans le nouveau classement mondial des joueuses de tennis publié lundi par la WTA. La lauréate du dernier US Open, qui n'a encore que 20 ans, a atteint les demi-finales du tournoi de Pékin. Le trio de tête n'a pas changé. La Roumaine Simona Halep conserve sa première place. La Danoise Caroline Wozniacki, qui a gagné dans la capitale chinoise, reste deuxième. L'Allemande Angélique Kerber complète le podium. La Tchèque Petra Kvitova est la perdante de la semaine. Elle se retrouve 7e (-3) derrière l'Ukrainienne Elina Svitolina 5e et la Tchèque Karolina Pliskova 6e (+1). Le Néerlandaise Kiki Bertens obtient son meilleur classement en entrant dans le Top 10 à la 10e place (+1).

La Bélarusse Aryna Sabalenka, quart de finaliste dans la cité olympique chinoise, progresse de 5 rangs et pointe en 11e position. La Lettone Anastasija Sevastova, battue en finale à Tokyo, atteint elle aussi son meilleur classement : 12e. Un gain de huit places. A l'inverse, la Française Caroline Garcia, éliminée au 3e tour à Pékin dont elle était tenante du titre, n'est plus que 16e (-8).

Eliminée au 1er tour à Pékin, Elise Mertens a cédé une place et se retrouve 15e. Elle se consolera avec son meilleur classement en double. La Limbourgeoise de 22 ans est 13e (+2) après sa demi-finale à Pékin en compagnie de Demi Schuurs.

Derrière elle, Kirsten Flipkens se retrouve 2e Belge en 51e position (+6) devant Alison Van Uytvanck 56e (-4). Yanina Wickmayer 111e (+2) et Ysaline Bonaventure 118e (+1) complètent le Top 5 belge.