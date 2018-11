David Goffin ne figure plus dans le top-20 du tennis mondial pour la première fois depuis mai 2015. Le Liégeois a perdu dix places et pointe au 22e rang du classement publié lundi par l'ATP.

Goffin a mis un terme à sa saison début octobre en raison d'une blessure au coude. Le meilleur tennisman belge avait beaucoup de points à défendre en cette fin de saison suite à ses succès durant cette période de l'année 2017 à Shenzhen et Tokyo et la finale disputée au Masters à Londres. Dans le nouveau classement ATP, Goffin perd 890 points et, avec 1.785 points, est éjecté du top-20 pour la première fois depuis trois ans et demi.

L'autre perdant de la semaine est le Bulgare Grigor Dimitrov. Le bourreau de Goffin en finale du dernier Masters perd neuf places et est désormais 19e.

Tout en haut du classement, le Serbe Novak Djokopvic a détrôné Rafael Nadal. Le Serbe retrouve la première place après deux ans. Il entame sa 224e semaine au sommet de la hierarchie mondiale. Ce qui le place au cinquième rang de tous les temps, derrière Roger Federer (310 semaines), toujours troisième à l'ATP, Pete Sampras (286 semaines), Ivan Lendl (270 semaines) et Jimmy Connors (268 semaines). Nadal est sixième avec 196 semaines en tête du classement mondial.

Djokovic a été battu dimanche en finale du Masters 1.000 de Paris-Bercy par le Russe Karen Khachanov. Ce dernier bondit de sept places pour frapper aux portes du top-10 (11e).

Finaliste au Challenger d'Eckental, Ruben Bemelmans gagne dix places et figure désormais en 119e position.