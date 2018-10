Le Russe Karen Khachanov, lauréat dimanche devant son public du tournoi ATP de Moscou, a fait un bond de 7 rangs au classement ATP, publié lundi, et pointe désormais à la 19e place.

Le talentueux moscovite de 22 ans figure pour la première dans le top 20 mondial. David Goffin, qui a mis un terme à sa saison début octobre à cause d'une blessure au coude, est toujours 12e alors que Ruben Bemelmans, désormais 134e, a reculé de 24 places. Le Britannique Kyle Edmund, vainqueur dimanche à l'European Open d'Anvers au terme d'une intense finale contre Gaël Monfils, a ravi la 14e place à l'Italien Fabio Fognini (ATP 15,+1). Quant au Français, il grimpe de 5 positions et se retrouve 33e. Dans le top 10, l'Américain John Isner, demi-finaliste à Stockholm, a progressé d'une place (ATP 9, +1) au détriment du Bulgare Grigor Dimitrov (ATP 10, -1). Le reste de la hiérarchie mondiale est inchangée avec l'Espagnol Rafael Nadal sur son trône. Le Serbe Novak Djokovic et le Suisse Roger Federer complète le top 3.

Ruben Bemelmans a lui réalisé une très mauvaise opération au classement. Le gaucher limbourgeois avait les points de sa demi-finale l'année dernière à Anvers à défendre. Battu au premier tour par Monfils, il a perdu 24 places et se retrouve 134e. Steve Darcis, qui n'a pas joué cette saison à cause d'une blessure au coude, ne figure plus au classement ATP. Kimmer Coppejans est 211e, Arthur De Greef 254 (+2) et Christopher Heyman 289e (+3).