L'ex N.1 mondial Andy Murray, revenu depuis peu sur le circuit après un an d'absence, a déclaré forfait mardi pour la rencontre de barrage de Coupe Davis entre la Grande-Bretagne et l'Ouzbékistan dans dix jours à Glasgow. L'Écossais, opéré de la hanche en janvier 2018, et tombé au 382e rang mondial, a retrouvé pour la première fois depuis Wimbledon en 2017 l'ambiance d'un Grand Chelem à New York il y a quelques jours, sorti par l'Espagnol Fernando Verdasco au 2e tour. Un match qui a visiblement laissé des traces.

"J'avais parlé à notre capitaine de pouvoir venir jouer simplement en double, mais on m'a recommandé de prendre deux semaines de repos pour poursuivre mon rétablissement", a-t-il expliqué sur son compte Instagram.

"Je voulais vraiment être présent avec l'équipe et j'ai pris cette décision assez difficile émotionnellement", s'est excusé Murray, 31 ans, rappelant que pour lui ce match était "probablement (sa) dernière chance de jouer en Écosse comme professionnel".