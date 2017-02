Le compte à rebours a déjà commencé pour l’équipe belge de Coupe Davis qui affrontera l’Italie, du 7 au 9 avril, en quarts de finale du Groupe Mondial.

La victoire face à l’Allemagne n’était pas vraiment prévue. C’est dire si l’AFT (Association francophone de tennis) - chargée de piloter l’organisation - s’active depuis dimanche soir pour finaliser tous les paramètres de l’événement. A priori, c’est le Spiroudome de Charleroi qui tient la corde pour accueillir la rencontre. La salle a plusieurs avantages : elle a déjà accueilli de nombreux matches de Coupe Davis et de Fed Cup et ses infrastructures sont idéales et faciles à gérer.

Par ailleurs, il est évident que la ville de Charleroi présente des atouts indéniables au niveau du ticketing, sachant combien la colonie italienne y est présente. Ceci dit, Bruxelles - avec le Palais du Heysel - a également posé sa candidature.

La décision officielle sera prise lundi. Ce qui est déjà sûr, en revanche, c’est que le match se jouera sur une surface rapide qui devrait avantager les joueurs belges.