La Belgique mène 2-1 face à l'Allemagne au 1er tour du groupe mondial de la Coupe Davis de tennis, à la suite de la victoire en cinq sets 6-3, 7-6 (7/4), 4-6, 4-6, 6-3 de Ruben Bemelmans et Joris De Loore face aux frères Alexander et Mischa Zverev dans le double, samedi à la Fraport Arena de Francfort, en Allemagne. La rencontre a duré 3 heures et 13 minutes.

Le score était de une victoire partout après les deux premiers simples de vendredi.

Steve Darcis (ATP 58) avait battu Philipp Kohlschreiber (ATP 29) en cinq sets 6-4, 3-6, 2-6, 7-6 (7/2) et 7-6 (7/5) et 3h53 de jeu pour permettre à la Belgique de mener 1-0.

L'Allemagne était revenue à 1-1 après la victoire en trois sets 6-3, 6-3, 6-4 d'Alexander Zverev (ATP 22) sur Arthur De Greef (ATP 143), ajouté à la sélection à la suite du forfait de David Goffin (ATP 11).

Dimanche, en principe, Darcis jouera Alexander Zverev et Arthur De Greef, Kohlschreiber, les capitaines pouvant encore modifier leurs plans jusqu'à une heure avant le début des matches.

Le vainqueur de ce duel affrontera en quarts de finale le gagnant du match entre l'Argentine, tenante du titre, et l'Italie. Le vaincu devra jouer les barrages pour le maintien dans le groupe mondial.

La dernière confrontation entre Allemands et Belges remonte à 2007 avec une défaite à Ostende 2 à 3 en quarts de finale du groupe mondial. En huit confrontations en Coupe Davis, la Belgique n'a jamais battu l'Allemagne.