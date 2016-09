Coupe Davis: Bemelmans et De Loore de nouveau menés (3-6/7-6/4-6/5-3) (DIRECT)

Tennis

La Belgique est bien partie pour rester dans le groupe mondial. Après les deux premiers simples, elle mène 2-0 face au Brésil. Comme on s’en doutait, David Goffin a expédié Monteiro. Steve Darcis avait un plus gros morceau à avaler mais il a croqué Thomaz Bellucci en 2h55 (6-7, 6-1, 6-3, 6-3). "Je n’ai pas la sensation d’avoir réalisé un exploit comparable à ceux des autres fois mais je n’ai pas battu n’importe qui non plus" , dit-il. "Je suis très mal entré dans le match, j’avais du mal à retourner, d’autant que mes raquettes n’étaient pas assez tendues. Par la suite, j’ai mieux lu son service et j’ai varié davantage."

La Belgique respecte donc le tableau de marche qu’elle s’était fixé. "Et avec la manière, c’est le plus important", dit Johan Van Herck. "On a eu des moments difficiles dans les deux matches mais jamais on a paniqué. Notre expérience du passé nous sert, on sait qu’on n’est pas obligé de tout gagner en trois sets."

Ni en deux jours. Car la Belgique pourrait finir le travail samedi après-midi avec le double mais personne ne rêve. En face, ce sera Melo/Soares, cinquième paire mondiale. Pour la première fois, Van Herck dévoile sa stratégie : il alignera Bemelmans/De Loore.

"Et je peux vous dire que j’aurais fait pareil si c’était 1-1", ajoute-t-il. Son raisonnement est le suivant et s’articule sur deux axes : 1) "Nous avons tout fait pour arriver à ce scénario, ce n’est pas pour tout jeter et prendre le risque d’une blessure des deux gars qui sont très bien en simple"; 2) "Nous avons une paire de double qui n’a certes pas encore beaucoup joué mais qui s’est bien entraînée toute la semaine et qui peut avoir de l’avenir. Elle ne part pas favorite mais l’expérience qu’elle va prendre dans ce match compte aussi."

Car c’est ce qu’il y a de bien avec Johan Van Herck : il sait que sa première mission est d’assurer le moment présent mais il veut aussi laisser des pistes pour demain. Car cette place dans le groupe mondial qui nous tend la main, il faudra la mériter année après année. Et avec De Greef, De Loore ou Coppejans qu’on n’oublie pas, la Belgique a du potentiel qui vaut la peine qu’on lui donne l’occasion de continuer à jouer à ce niveau.