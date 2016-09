Coupe Davis: dans le clan de De Loore l’Albatros

Tennis

Pour sa première sélection officielle en équipe nationale, Joris De Loore a fait beaucoup mieux qu’assurer : associé à Ruben Bemelmans, il a pris le meilleur sur la quatrième paire mondiale de double. Nous avons vécu le match aux côtés de sa famille.

Assis dans l’espace VIP de la Sleuyter Arena, Jan et Nancy De Loore, les parents de Joris, ne sont pas venus de très loin puisqu’ils habitent à Wenduine. "J’ai envoyé un message à Joris ce matin, comme toujours lorsqu’il n’est pas à la maison", dit Nancy. "Je ne lui ai pas parlé du match, je ne lui ai pas non plus demandé s’il avait bien dormi. Je suppose qu’il est un peu plus nerveux que d’habitude. Je lui ai juste envoyé des ondes positives." Jan, le papa, essaye de donner le change. "Joris a déjà vécu pas mal de choses dans la vie avec toutes ces blessures mais il en est sorti plus fort. Ici, bien entendu, c’est une étape importante. Il avait déjà pris beaucoup de plaisir à Liège, même s’il était réserviste. Passer une semaine avec des gars comme Darcis et Goffin, ça n’a pas pas de prix. À l’US Open, il partageait la chambre avec Steve."

Le grand-père de Joris, Emile (papa de Nancy), est là aussi. Tout comme Nonkel Peter. Il y a aussi Tom, le premier entraîneur de Joris, venu avec sa femme. À 14 heures, Lucas, le frère de Joris, rejoint le groupe avec sa fiancée. Mathias, l’autre frère, n’a pas pu venir. Il travaille. "Mais comme il vend des télévisions, il pourra regarder le match", dit Nancy. Le premier set n’est pas très bon mais Nancy ne panique pas. "Je m’attendais à ce qu’il soit un peu nerveux mais il va se relaxer", dit-elle. Elle ne se trompe pas. Très vite, Joris élève son niveau. Il sert, smashe, saute, déploie ses ailes comme un albatros. Et après avoir remporté le deuxième set, il saute poitrine contre poitrine avec Ruben.

"Joris aime jouer avec le public", dit Nancy. Cette fois, les Belges sont dans le match et ils n’en sortiront plus qu’en vainqueurs. Au moment des trois balles de match, Nancy se prend la tête dans les mains. "J’étais sans doute la seule qui y croyait", dit-elle. "Je suis quand même contente que ce soit Ruben qui serve pour le match, il a plus d’expérience."

C’est fini : Joris jette sa raquette au sol, opa Emile lève le poing. Jan ne sait pas quoi dire. Il répète : "Ah ja, Ah ja !" Ils peuvent être fiers. Leur gamin a inscrit le nom de la famille dans l’histoire du tennis belge.