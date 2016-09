Coupe Davis: Darcis se défait de Bellucci et offre son 2e point à la Belgique

Tennis

La Belgique mène 2-0 face au Brésil en barrages du groupe mondial de Coupe Davis. Steve Darcis (ATP 103) a décroché le 2e point en s'imposant 6-7 (5/7), 6-1, 6-3, 6-3 en 2 heures et 55 minutes face au numéro un brésilien, Thomas Bellucci (ATP 79) dans le second simple disputé vendredi à la Sleuyter Arena d'Ostende. David Goffin (ATP 14) avait mis la Belgique sur orbite en dominant Thiago Monteiro (ATP 101) 6-2, 6-2 et 6-0 dans la première rencontre de la journée. "Ma victoire va permettre à Steve de pouvoir jouer relâché", déclarait le numéro un belge après son match.

Darcis s'accrochait dans le premier set, qu'il ne perdait qu'au tie break après 48 minutes. Il prenait ensuite les commandes du match: 6-1 en 38 minutes et 6-3 en 44 minutes.

Après avoir gaspillé plusieurs balles de break dans le 4e jeu du 4e set, Darcis réalisait le break pour mener 4-2, avant de gagner le match après près de 3 heures passées sur le court.

"C'est 2-0 ce soir, c'est ce qu'on espérait. On l'a fait et on est content", a déclaré 'Shark' après sa victoire.





Goffin assure face à Monteiro

La Belgique mène 1-0 face au Brésil en barrages du groupe mondial de la Coupe Davis après que David Goffin a battu Thiago Monteiro en trois sets 6-2, 6-2 et 6-0 en 1 heure et 38 minutes dans le premier simple, vendredi après-midi sur surface dure à la Sleuyter Arena d'Ostende.

Le numéro un belge, 14e mondial, breakait une première fois le gaucher de Fortaleza, 101e à l'ATP, dans le 5e jeu du 1er set, qu'il enlevait 6-2 en 34 minutes. Même score et même durée pour la seconde manche. Le Liégeois déroulait ensuite dans le 3e set, gagné 6-0, pour aller offrir le premier point aux troupes de Johan Van Herck.

"Une victoire, ça fait du bien, surtout en Belgique", a déclaré David Goffin juste après la rencontre.

Samedi, ce sera le double, où les Brésiliens pourront aligner Marcelo Melo, 3e mondial en double, et Bruno Soares, 5e mondial en double et récent vainqueur de l'US Open avec le Britannique Jamie Murray. Côté belge, ce sont Ruben Bemelmans et Joris De Loore qui sont prévus, sous réserves de modifications que les capitaines peuvent apporter jusqu'à une heure avant le début des rencontres.

Les deux derniers simples sont prévus dimanche. Le vainqueur évoluera au sein du groupe mondial en 2017, tandis que le perdant sera versé dans le groupe I de sa zone continentale, soit la zone Europe-Afrique dans le cas de la Belgique, qui n'a plus quitté le groupe mondial depuis 2012.