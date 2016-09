Coupe Davis : Goffin, Darcis, Bemelmans et De Loore sélectionnés contre le Brésil

Tennis

David Goffin (ATP 14), Steve Darcis (ATP 106), Ruben Bemelmans (ATP 181) et Joris De Loore (ATP 219) composeront l'équipe belge qui affrontera le Brésil du 16 au 18 septembre à Ostende en barrages du groupe mondial de la Coupe Davis, a annoncé mardi Tennis Vlaanderen, l'aile flamande de la Fédération belge de tennis, en charge de l'organisation de la rencontre.

Côté brésilien, on trouvera Thomaz Bellucci (ATP 65), Thiago Monteiro (ATP 98) et les spécialistes du double Marcelo Melo (ATP 3 en double) et Bruno Soares (ATP 8) en double.

La rencontre aura lieu du 16 au 18 septembre sur la surface dure de la Sleuyter Arena d'Ostende. Le vainqueur évoluera au sein du groupe mondial en 2017, tandis que le perdant sera versé dans le groupe I de sa zone continentale.

La Belgique, finaliste de la Coupe Davis 2015, doit passer par les barrages après avoir été battue 2-3 par la Croatie en mars dernier au 1er tour à Liège. Le Brésil avait été sorti du groupe mondial par la Croatie fin 2015 et a gagné le droit de disputer les barrages en battant l'Equateur 3-1.