Johan Van Herck est le capitaine de l'équipe belge de Coupe Davis de tennis mais aussi le coach de Ruben Bemelmans. C'est à ce titre qu'il est à Rennes, où il a assisté à la défaite de son élève face à Mathias Bourgue au premier tour.

"Ruben a voulu finir les points trop vite dans le premier set", dit-il. "Il venait de gagner à Coblence, sur une surface plus lente et a mis du temps à s'adapter. Par la suite, il a mieux construit le jeu et a fait un très bon tie break puis il a eu peu d'opportunités face à un joueur qui a fait 85 % des points sur ses premières balles."

Le capitaine est également revenu sur le possible forfait de David Goffin en Coupe Davis. "Nous avons échangé quelques messages et nous avons convenu de nous appeler jeudi", dit-il. "L'objectif était que David quitte l'Australie le plus vite possible mais je ne connais pas exactement son planning."

Un forfait l'ennuierait évidemment au plus haut point. "Mais je ne vais pas paniquer à l'avance", dit-il. "David a toujours répondu présent jusqu'ici."

Si David Goffin devait déclarer forfait, c'est Arthur De Greef qui serait sélectionné. Johan Van Herck va d'ailleurs rester à Rennes pour assister à son match de huitièmes de finale.