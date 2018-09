Rafael Nadal, N.1 mondial, figure dans la sélection espagnole qui défiera la France, tenante du titre, en demi-finale de la Coupe Davis de tennis, du 14 au 16 septembre, à Lille, a confirmé lundi la fédération espagnole (RFET).

Le capitaine espagnol Sergi Bruguera a également sélectionné Pablo Carreno Busta (ATP 12), Roberto Bautista Agut (ATP 22), Feliciano Lopez (ATP 63) et Marcel Granollers (ATP 107).

"Pour n'importe quel pays, c'est un luxe de pouvoir compter sur Rafa (Nadal) chaque fois qu'il peut jouer, et nous avons la chance qu'il soit nôtre", a expliqué Bruguera. "Nous sommes en demi-finale contre la meilleure équipe de ces dernières années. Le match sera très difficile, car l'équipe qui joue à domicile a toujours un léger avantage sur le visiteur. Vous choisissez la meilleure surface pour vos joueurs et la pire pour l'adversaire et vous avez le public en votre faveur", a ajouté Bruguera.

La rencontre se jouera à Lille sur surface dure. L'Espagne mène 6-2 dans les affrontements entre les deux équipes.

Le capitaine français Yannick Noah dévoilera sa sélection mardi.

L'autre demi-finale opposera la Croatie aux Etats-Unis à Zadar.