La Grande-Bretagne, 5e au classement mondial, et l'Argentine, 3e nation mondiale, ont reçu les deux wild cards pour la phase finale de la Coupe Davis 2019, qui se déroulera selon un nouveau format. La Belgique, 4e mondiale, sera quant à elle tête de série pour le tirage au sort des qualifications, qui a lieu mercredi à 16h00 (heure belge) à Londres.

A partir de l'année, prochaine, la Coupe Davis, épreuve créée en 1900, se déroulera selon un nouveau format. La phase finale se tiendra du 18 au 24 novembre 2019 en un seul et même endroit (Madrid) et regroupera 18 nations: les quatre demi-finalistes de l'édition 2018 (France, Croatie, Espagne et Etats-Unis), les deux bénéficiaires de wild cards (Grande-Bretagne et Argentine) et douze pays qui devront passer par un 1er tour qualificatif.

Ce tour de qualifications aura lieu les 1er et 2 février 2019. La Belgique, finaliste en 2015 et 2017, est 1e tête de série pour le tirage au sort. Les autres têtes de série sont la Serbie, l'Australie, l'Italie, l'Allemagne, la Suisse, le Kazakhstan, la République tchèque, la Suède, l'Autriche, le Canada et le Japon. La Suisse et l'Australie sont devenues têtes de série à la suite des wild cards accordées à la Grande-Bretagne et l'Argentine.

La finale de l'édition 2018 opposera la France, tenante du titre, à la Croatie du 23 au 25 novembre à Lille.