La Croatie a rejoint la France en finale de la Coupe Davis de tennis, après avoir battu les Etats-Unis 3-2 en demi-finales dimanche sur la terre battue de Zadar, en Croatie.

La décision est tombée au terme du 5e et dernier match, que Borna Coric (ATP 18) a remporté en cinq sets 6-7 (0/7), 6-1, 6-7 (11/13), 6-1 et 6-3 face à Francis Tiafoe (ATP 40), après une bataille de 4 heures et 6 minutes.

Les Etats-Unis, tombeurs de la Belgique en quarts de finale, étaient revenus à deux victoires partout face dimanche après que Sam Querrey (ATP 61) a battu le numéro un croate Marin Cilic (ATP 6) en quatre sets 6-7 (2/7), 7-6 (8/6), 6-3, 6-4 et 3h11 de jeu dans le 4e match.

La Croatie menait 2-0 après la 1e journée vendredi et les victoires de Borna Coric et Marin Cilic en simple, respectivement face à Steve Johnson et Frances Tiafoe.

Mike Bryan et Ryan Harrison avaient ensuite réduit le score à 2-1 en gagnant le double samedi, en battant 7-5, 7-6 (8/6), 1-6, 6-7 (5/7), 7-6 (7/5) Ivan Dodig et Mate Pavic.

Le vainqueur affrontera en finale la France, tenante du titre, qui a éliminé l'Espagne à Lille.