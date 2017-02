Découvrez tous les résultats de la Coupe Davis.





La France qualifiée pour les quarts de finale en battant le Japon 3-0

La France s'est qualifiée pour les quarts de finale de la Coupe Davis en battant le Japon 3 à 0 grâce à la victoire du double Pierre-Hugues Herbert et Nicolas Mahut sur Yuichi Sugita et Yasutaka Uchiyama en trois sets 6-3, 6-4, 6-4, samedi à Tokyo.

Les Français affronteront le Canada ou la Grande-Bretagne, qui étaient à égalité 1 à 1 après les deux premiers simples à Ottawa.

Vendredi, Richard Gasquet et Gilles Simon avaient donné les deux premiers points aux Bleus en battant respectivement Taro Daniel et Yoshihito Nishioka.

Les deux derniers simples seront disputés pour l'honneur dimanche.

Le Japon était privé de son unique joueur de très haut niveau, Kei Nishikori, 5e mondial. La France jouait également sans ses deux joueurs les mieux classés, Gaël Monfils, pas sélectionné par le capitaine Yannick Noah, et Jo-Wilfried Tsonga, resté chez lui auprès de sa femme qui est enceinte.

Mahut et Herbert, N.1 mondiaux du double, ont fait respecter la hiérarchie sans trop souffrir face à Sugita et Uchiyama, tous les deux classés au-delà de la 200e place dans la spécialité.

Les Français ont été supérieurs dans tous les domaines, service, volée, retour, malgré quelques fautes d'Herbert.





Les Etats-Unis maîtrisent la Suisse

Les Etats-Unis ont fait, comme largement anticipé, un grand pas vers la qualification pour les quarts de finales de la Coupe Davis, en remportant les deux premiers simples contre la Suisse, privée de ses stars Roger Federer et Stan Wawrinka, vendredi.

Le N.1 américain Jack Sock a idéalement lancé son équipe en surclassant Marco Chiudinelli 6-4, 6-3, 6-1 en moins de deux heures de jeu sur la surface dure de Birmingham (Alabama).

Sock qui a fait son entrée dans le top 20 mondial pour la première fois de sa carrière le mois dernier, a distillé 12 aces et n'a pas tremblé sur les quatre balles de break de son adversaire, 146e mondial.

John Isner a eu un peu plus de mal face Henri Laaksonen, 127e mondial, qu'il a battu en quatre sets 4-6, 6-2, 6-2, 7-6 (7/1).

Isner a comme souvent fait la différence avec son service (28 aces, zéro double faute), mais a été gêné par l'opiniâtreté de son adversaire.

Même s'ils sont désormais privés de frères Bob et Mike Bryan qui ont renoncé à 38 ans définitivement à la Coupe Davis, les Etats-Unis pourraient empocher le point de la victoire dès le double de samedi.

Steve Johnson et Sam Querrey seront opposés à Antoine Bellier et Adrien Bossel qui n'ont pas leur expérience sur le circuit ATP.

Les Etats-Unis, nation la plus titrée de l'histoire de la Coupe Davis, se déplacerait, en cas de succès, en Australie début avril pour les quarts quarts de finale.

L'Australie de Nick Kyrgios n'a pas fait de détails face à la République tchèque balayée 3 à 0, sans gagner le moindre set.





L'Australie qualifié pour les quarts

L'Australie s'est qualifié pour les quarts de finale du groupe mondial de la Coupe Davis. Les Australiens mène 3-0 et ne peuvent plus être rejoints par les Tchèques, grâce à la victoire du double Sam Groth et John Peers aux dépens de Jan Satral et Jiri Vesely 6-3, 6-2 et 6-2, samedi à Melbourne. Vendredi, lors des deux premiers simples, Jordan Thompson, âgé de 22 ans et 65e joueur mondial, a dominé Jiri Vesely (ATP 54e) 6-3, 6-3, 6-4 et Nick Kyrgios (ATP 15) a pris la mesure de Jan Satral (ATP 157) 6-2, 6-3, 6-2.

L'Australie rencontrera en quarts de finale le vainqueur de la rencontre entre les Etats-Unis et la Suisse. Les Américains mènent 2-0 après les deux premiers simples disputés vendredi.