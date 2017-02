La Serbie, qualifiée depuis samedi en quart de finale de la Coupe Davis puisqu'elle menait alors 3-0, a finalement battu la Russie 4 à 1 dimanche, après la victoire à Nis de Dusan Lajovic sur Konstantin Kravchuk 6-3, 4-6, 6-3 et le point russe obtenu sur forfait dans le dernier simple.

Alors que les Serbes menaient 4-0 après le 1er simple du dernier jour, ils ont ensuite déclaré forfait pour le cinquième match, qui n'a pas été disputé. Le point a donc été attribué aux Russes.





Australie-République Tchèque 4-1

L'Australie s'est qualifiée pour les quarts de finale de la Coupe Davis de tennis en battant la République Tchèque 4 à 1, après la dernière journée du groupe mondial, dimanche, à Melbourne.

Au prochain tour, l'Australie affrontera les Etats-Unis.





La Croatie et l'Espagne à égalité 2-2

La Croatie et l'Espagne sont à égalité 2-2 au 1er tour de la Coupe Davis dimanche à Osijek, après la victoire 6-1, 6-7 (4/7), 6-3, 7-6 (8/6) de Bautista Agut sur Franko Skugor et avant le cinquième et dernier match.

L'Espagnol Pablo Carreno Busta, 26e joueur mondial, sera clairement favori contre Nikola Mektic, classé 319e à l'ATP mais soutenu par un public exubérant, lors du dernier simple en soirée.