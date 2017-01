Pour Michael Kohlmann, le capitaine de l'équipe d'Allemagne, c'est à Ruben Bemelmans que Johan Van Herck fera appel pour remplacer David Goffin en simples, de vendredi à dimanche à Francfort, où la Belgique dispute son premier tour du groupe mondial de Coupe Davis.

"Arthur De Greef a joué toute la saison dernière sur terre battue", dit-il tout en refusant de dévoiler ses propres plans. Selon nos confrères allemands, il y a toutefois de fortes chances que les frères Zverev soient alignés en double, ce qui constituerait une première dans l'histoire du tennis allemand.

"On focalise beaucoup sur nous mais c'est Allemagne - Belgique, pas Zverev-Belgique", dit Alexander Zverev, le plus jeune des frères.

Philipp Kohlschreiber, pour sa part, a souligné qu'il était heureux de jouer à Francfort, où le public est proche des joueurs et qui bénéficie d'une situation centrale. La Fraport Arena, qui peut contenir 5.000 spectateurs, n'affiche toutefois pas encore complet. Il reste 300 places pour les matches de vendredi, 600 pour le double et 500 pour les rencontres de dimanche.





Van Herck: "Si les frères Zverev jouent en double, c'est qu'ils veulent tuer le match dès samedi"

Un seul être vous manque et tout est dépeuplé... Y compris à la conférence de presse de l'équipe belge, boudée par les journalistes belges (hormis La DH). Signe que pas grand monde ne croit dans les chances de la Belgique en l'absence de David Goffin?

"Il ne fait aucun doute que les Allemands sont favoris", dit Johan Van Herck. "Ils alignent la meilleure équipe possible et ont obtenus de bons résultats à l'open d'Australie mais nos joueurs sont en forme également et nous allons tout faire pour changer cela."

Sur une surface dont il pense "qu'elle n'est pas trop rapide et qu'elle convient à tous les styles de jeu", Van Herck compte sur l'appui des supporters belges, qui seront environ 150: une septantaine de Davis 'Et et de Belgian Tennis Fans, une cinquantaine d'accompagnants des joueurs et une trentaine d'individuels.

Le capitaine n'a pas encore pris de décision quant à la composition de ses simples. Pour ce qui est des Allemands, il s'attend à ce qu'Alexander Zverev soit premier joueur, avec son frère ou Kohlschreiber. Il ne croit toutefois guère en un double composé des frangins. "Ou alors, c'est qu'ils veulent tuer le match dès le samedi", dit-il.

Steve Darcis, lui, sera premier joueur belge. C'est la seule certitude en ce moment. "Après l'open d'Australie, je n'ai pas fait grand-chose car j'avais besoin de récupérer", dit-il. "J'ai pris quelques jours de congé et j'ai fait un peu de physique mais sans forcer. Et là, je suis tout à fait prêt."