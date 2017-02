Le dernier simple décisif entre l'Argentine et l'Italie, qui s'affrontaient ce week-end au premier tour du Groupe mondial de la Coupe Davis, aura lieu lundi, ont annoncé les organisateurs dimanche soir, peu avant 20h00 en Argentine (minuit en Belgique).

Les deux équipes, qui se disputent une place en quarts contre la Belgique, sont à égalité avec deux victoires partout, sur la terre battue du Parque Sarmiento, à Buenos Aires.

Dimanche, les Argentins, champions en titre, sont revenus dans la course grâce à la victoire de Carlos Berlocq (ATP 81) sur Paolo Lorenzi (ATP 43) dans le 4e match: 4-6, 6-4, 6-1, 3-6, 6-3. Cette rencontre a été plusieurs fois interrompue par la pluie. Le dernier simple, entre Guido Pella (ATP 84) et Fabio Fognini (ATP 48), aura lieu lundi à partir de 11h00, soit 15h00 en Belgique. Après le quatrième match, le soleil s'apprêtait en effet à se coucher sur Buenos Aires, poussant les organisateurs à prendre cette décision. La météo peu clémente, et le fait que la bataille entre Berlocq et Lorenzi s'est conclue en 5 sets, ont rendu impossible la tenue du dernier match, décisif, durant le week-end. L'Argentin Pella avait lancé les hostilités vendredi, et s'était alors incliné contre Paolo Lorenzi (ATP 43).

Andreas Seppi (ATP 68) avait ensuite creusé l'avance de l'Italie, la portant à 2-0 dès la première journée, en battant Carlos Berlocq (ATP 81). Les Argentins étaient ensuite revenus à égalité grâce au double, remporté au bout des 5 sets par Berlocq et Leonardo Mayer, avant un nouveau marathon conclu victorieusement, mais en simple cette fois, par le même Carlos Berlocq, 34 ans. Il s'agit de la 4e confrontation de l'Argentine et de l'Italie en Coupe Davis.

Les Argentins mènent jusqu'ici 2 à 1 dans ces duels. Le vainqueur affrontera en quarts l'équipe belge portée à bout de bras par Steve Darcis (ATP 58) au long du week-end: l'affrontement aura lieu en Belgique si c'est l'Italie qui sort vainqueur du 5e match, et en Argentine si ce sont les tenants du Saladier d'argent qui remportent finalement ce premier tour.