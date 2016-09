Coupe Davis: suivez Goffin-Monteiro (6/2) (DIRECT)

Tennis

Le sort a parlé : c’est David Goffin qui ouvrira le bal ce vendredi (14 h) face au Brésil. Il affrontera Thiago Monteiro, dont ce sera le tout premier match sous les couleurs de son pays.

Monteiro (22) est certainement l’un des joueurs qui monte sur le circuit. Fin 2015, il était encore 392e mondial. Aujourd’hui, il est 101e. Il a même fait une apparition furtive dans le Top 100 au mois d’août. Cela ne fait pas de lui une star mondiale, surtout pas sur surface dure, mais il n’empêche que c’est un joueur à respecter.

Cette année, il a remporté le challenger d’Aix-en-Provence. Il a aussi disputé la finale de celui de Lyon où il a été battu par… Steve Darcis. Et le Sprimontois, qui avait eu besoin de trois sets ce jour-là, est le premier à le dire. "Contre lui, tu dois être à un très bon niveau si tu veux gagner."

Ruben Bemelmans en sait quelque chose aussi. À Roland Garros, il a franchi assez aisément le premier tour des qualifications face à Monteiro. Mais quelques semaines plus tôt, à Furth, il s’était fait surprendre.

"Nous connaissons très bien Monteiro parce que nous l’avons souvent vu dans des tournois juniors avec Kimmer Coppejans et Joris De Loore", dit Johan Van Herck. "C’est un joueur très explosif, qui frappe fort des deux côtés, qui a un bon physique et qui livre une bonne saison. Ce n’est pas un petit joueur, loin de là."

Mais en face, c’est tout de même David Goffin, 14e mondial. "Je ne l’ai jamais vu jouer, je sais juste qu’il est gaucher, qu’il est bon sur terre battue et qu’il a beaucoup de matches dans les jambes. Je vais essayer de jouer à l’expérience. Ce sera son premier match, c’est un atout que je dois pouvoir utiliser. En lui mettant la pression d’emblée. Pour moi aussi, il y a eu une première fois. Je m’en rappelle, je sais ce que c’est. Depuis, j’ai appris à gérer la pression de la Coupe Davis. Grâce aux victoires mais aussi grâce aux défaites."





Steve Darcis : "Fatiguer Bellucci pour… faciliter le boulot de David Goffin"

Steve Darcis le savait avant le tirage : il rencontrera Bellucci lors de la première journée. Ce sera lors du deuxième match. Thomaz Bellucci (28), tout le monde le connaît évidemment depuis que, poussé par le public brésilien, il a battu David Goffin au 3e tour des Jeux Olympiques à Rio. Et pourtant, sa carrière ne se résume pas qu’à cela puisque, s’il est aujourd’hui 79e mondial, il a été 21e en 2010, après sa victoire au tournoi de Santiago. Depuis, il a connu des hauts et des bas, avec une chute à la 125e place en 2013.

Mais cette année, il est bien revenu dans le parcours avec une victoire au challenger de Braunschweig, une finale à Biella et une autre à l’Open d’Equateur. "C’est sûr qu’on le connaît mieux que Montero", dit Steve. "Il est solide physiquement, frappe bien des deux côtés, sert bien et met beaucoup de jus." Le Sprimontois a quand même sa petite idée sur la façon dont il doit s’y prendre pour le battre et… préparer le terrain pour David Goffin. "À moi de me focaliser sur mon jeu, de bien varier mes coups pour le mettre en difficulté. Mais surtout, il faut le fatiguer. Les Brésiliens n’ont que deux joueurs de simple, à nous d’utiliser cette caractéristique : plus ils passeront de temps sur le terrain vendredi, mieux ce sera pour dimanche."





Xavier Malisse, sparring partner de luxe de l’équipe belge

S’il y a bien un point qui rend tout le monde soucieux, lorsqu’on évoque l’équipe belge, c’est le double. Déjà qu’il n’a jamais été un de nos points forts, voilà qu’on a affaire à une paire inédite, avec Joris De Loore et Ruben Bemelmans, qui n’ont encore joué qu’une fois ensemble (à Saint-Remy, la semaine dernière). Et qui, en plus, doit affronter la cinquième paire mondiale, Melo/Soares. Ce jeudi, Johan Van Herck avait eu l’excellente idée de faire appel à Xavier Malisse pour jouer aux côtés du jeune Jeroen Vanneste et donner la réplique à Bemelmans/De Loore. "De toute façon, sur ce genre de surfaces, ce sont les réflexes qui feront la différence", dit Malisse. "Il n’y aura pas plus de trois échanges par point." Un Malisse à qui on prête l’intention de revenir sur le circuit en double. Voici peu, il s’était inscrit à un tournoi en Allemagne avec Mozer mais il avait déclaré forfait. "Parce que je bénéficie d’une pension de l’ATP, je ne peux pas jouer comme cela", dit-il. "Et puis, il faut prévenir l’ITF trois mois à l’avance à cause des contrôles antidopage. C’est beaucoup de complications, tout cela…"