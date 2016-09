Coupe Davis : un choc Argentine-Croatie en finale !

Tennis

La Croatie s'est qualifiée pour la finale de la Coupe Davis aux dépens de la France grâce à la victoire de Marin Cilic (ATP 11) sur Richard Gasquet (ATP 17) en trois sets 6-3, 6-2, 7-5 dimanche à Zadar.

La Croatie possède un avantage décisif de 3 à 1. Elle affrontera en finale la Grande-Bretagne, tenante du titre, ou l'Argentine. Les deux équipes étaient à égalité 2-2 à Glasgow.

Les Croates ont remporté la Coupe Davis une fois, en 2005 contre la Slovaquie, avec l'époque Ivan Ljubicic et Mario Ancic. Il s'agira de leur deuxième finale.

Le retour de Yannick Noah sur le banc en tant que capitaine se solde par un échec. La France n'a plus gagné la Coupe Davis depuis 2001. Sa dernière finale, perdue contre la Suisse, date de 2014.

Cilic n'a laissé aucune chance à Gasquet. Bien plus tranchant du fond du court, il a toujours fait la course en tête. Impressionnant au service (14 aces), le grand Croate (1,98 m) est resté bien campé sur sa ligne, distribuant des coups à plat puissants, surtout en coup droit (12 gagnants). Gasquet n'est pas arrivé à le faire bouger, sauf sur quelques amorties. Le Français a eu deux petites réactions lorsqu'il a débreaké au début des première et troisième manche, mais il n'a jamais donné l'impression de pouvoir renverser la situation.





L'Argentine sort la Grande-Bretagne

L'Argentine s'est qualifiée pour la finale de la Coupe Davis en battant le tenant du titre, la Grande-Bretagne 3-2, grâce au succès de Leonardo Mayer sur Dan Evans 4-6, 6-3, 6-2, 6-4, dans le dernier simple, dimanche à Glasgow.

Les Sud-Américains iront affronter les Croates chez eux en finale, après la victoire de la bande à Marin Cilic sur les Français dimanche à Zadar (Croatie) dans l'autre demi-finale.

L'Argentine, qui n'a plus perdu contre la Grande-Bretagne depuis 88 ans, se qualifie pour sa quatrième finale en dix ans. Elle n'a jamais été sacrée. La Croatie, indépendante depuis 1991, a disputé une finale, en 2005, et l'a gagnée contre la Slovaquie à Bratislava.

Pour le dernier simple contre les Britanniques, le capitaine Daniel Orsanic avait choisi de faire confiance à Mayer plutôt qu'à Juan Martin Del Potro, éprouvé par sa victoire marathon sur Andy Murray vendredi puis sa défaite dans le double samedi.

Un peu plus tôt, le N.2 mondial Murray, qui avait déjà lui aussi disputé plus de huit heures de tennis depuis vendredi, avait remis les équipes à égalité 2-2.

Le double champion olympique en titre, gêné par un problème à une cuisse lors du dernier set, avait battu sans trembler Guido Pella, 49e joueur mondial, en trois sets 6-3, 6-2, 6-3.

Murray, qui avait déjà remis les Britanniques, tenants du trophée, dans la demi-finale après sa victoire dans le double avec son frère Jamie samedi, s'adjugeait ainsi sa 30e victoire en 33 matches de Coupe Davis.

Vendredi, l'Argentine avait remporté les deux premiers simples, Del Potro s'imposant en 5 h 7 min contre Andy Murray, Guido Pella battant sans difficultés majeures Kyle Edmund.