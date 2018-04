"On peut être content des deux matches. Joris a fait ce qu'on attendait de lui du début à la fin. Il a rempli son contrat. Il a même été plus loin que ce qu'on pensait. Il a tout donné tant au niveau de son attitude que de son jeu. Il a sorti un gros match. Quant à Ruben, son début de rencontre était plus compliqué. Querrey était puissant. Ruben s'est mis dedans au 2e set. Il rate des petites opportunités, mais il n'était pas loin de faire tourner le set. Je suis content de cette première journée."





Samedi, il alignera plus que probablement Joran Vliegen et Sander Gille, mais...





"Normalement, Sander et Joran joueront. J'ai deux options. Je verrai comment Joris se sent au réveil. Je vois aussi l'occasion de lancer Sander et Joran dans un match de Coupe Davis avec de la pression et une ambiance."