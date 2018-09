Tenante du titre, la France s’est qualigiée pour la finale de la Coupe Davis et défendra son titre, du 23 au 25 novembre, face au vainqueur du match Croatie-Etats-Unis. Pour l’heure, l’équipe du capitaine Zeljko Krajan mène 2-1. L’hypothèse d’un France-Croatie, remake de la finale du Mondial de football, est donc plus que jamais dans l’air. Et les Bleus auraient, comme l’an passé face à la Belgique, l’avantage de disputer la rencontre à domicile.

Comme prévu, la demi-finale face à l’Espagne a été une simple formalité pour l’équipe de Yannick Noah. Amputée des services - et des coups droits - de Rafael Nadal, la formation ibérique n’a jamais donné le change sur la surface rapide de Villeneuve-d’Ascq. Menée 2-0 après les simples de vendredi, elle a définitivement rendu les armes, ce samedi, lors du double. Portée par un public lillois survolté, la paire Benneteau-Mahut a largement dominé le tandem Granollers-Lopez en trois manches (6-0, 6-4, 7-6). Dans le premier set, les Espagnols n’ont remporté que quatre points ! Et lorsqu’ils se sont réveillés, dans le troisième, il était bien trop tard pour renverser la tendance. "On va tout faire la gagner, cette Coupe Davis. On y tient. D’autant que c’est la dernière dans son vrai format", confiait Nicolas Mahut tandis que La Marseillaise retentissait dans un stade Pierre Mauroy tout habillé de bleu, de blanc et de rouge.

La mission n’a rien d’impossible tant Yannick Noah semble béni des dieux dans cette compétition. Le forfait de Rafael Nadal - blessé au genou droit lors de l’US Open - en a été une nouvelle preuve. Cette absence a évidemment bouleversé toutes les données de la demi-finale. Avec le numéro un mondial dans ses rangs, l’Espagne aurait évidemment affiché un tout autre visage. Là, il n’y a presque pas eu de match. D’autant que Pablo Carreno Busta (n° 2 de l’équipe de Sergi Bruguera) s’est également blessé à la cuisse vendredi et n’a pu réellement défendre ses chances.

Dans l’autre demi-finale, sur la terre battue de Zadar, les États-Unis ont remporté le double à l’arraché (7-6 dans le dernier set) grâce au duo formé par Mike Bryan et Ryan Harrison. Ils peuvent donc encore rêver de l’exploit même si, logiquement, Marin Cilic devrait apporter, ce dimanche, le point de la qualification à son équipe face à Steve Johnson.