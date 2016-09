Coupe Davis/Demies: l'Argentine de Del Potro démarre fort, la France et la Croatie dos à dos

Tennis

L'Argentine, portée par un Juan Martin Del Potro des grands jours, a idéalement démarré sa demi-finale de Coupe Davis, vendredi, en menant 2-0 face à la Grande-Bretagne d'Andy Murray, tandis que dans l'autre demi-finale, la France et la Croatie sont dos à dos 1-1.

Murray - Del Potro, c'est tout simplement un remake de la finale des jeux Olympiques qui a eu lieu sur la surface dure de Glasgow. Et cette fois, c'est le finaliste malheureux à Rio qui a pris sa revanche et fait tomber le numéro 2 mondial écossais devant son public 6-4, 5-7, 6-7 (5/7), 6-3, 6-4.

Le bras de fer de plus de cinq heures de jeu a été digne des plus grands affrontements de la Coupe Davis et Del Potro a confirmé sa résurrection après deux ans d'errements, gâchés par les blessures.

Le 64e joueur mondial, vainqueur de l'US Open en 2009, a ensuite pu savourer la victoire de son compatriote Guido Pella sur Kyle Edmund en quatre sets, 6-7 (5-7), 6-4, 6-3, 6-2.

L'Argentine se retrouve en position idéale avant le double samedi entre les frères Murray (Andy et Jamie), opposés à la paire Federico Delbonis-Leonardo Mayer, avec des interrogations sur la forme d'Andy, qui après son marathon face à Del Potro est censé disputer le double puis un deuxième simple dimanche.

Dans l'autre demi-finale, la logique a été respectée avec les victoires des deux numéro 1 de part et d'autre Richard Gasquet côté français et Main Cilic côté croate.

Gasquet n'était pourtant pas censé être le chef de file des Bleus, mais il a été appelé à la rescousse après le forfait de Gaël Monfils.

On ne savait pas trop quoi attendre de lui après un été gâché par les blessures, mais il a joué avec autorité sur la surface dure de Zadar pour s'imposer 6-2, 7-6 (7/5), 6-1 devant un Borna Coric inconstant.

Derrière, Cilic a eu un tout peu plus de mal face à jeune Lucas Pouille 6-1, 7-6 (7/4), 2-6, 6-2, avec des moments de domination totale, tout en puissance, et d'autres plus hésitants, mais il a globalement contrôlé son match pour ramener la Croatie à égalité.

A l'instar de Murray, le N.1 croate est lui aussi attendu sur les courts pour le double samedi, où il sera aligné avec Ivan Dodig, face aux N.1 mondiaux de la spécialité Pierre-Hugues Herbert et Nicolas Mahut.