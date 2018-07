"Ce n'est pas moi qui joue, mais c'est évidemment génial !", a dit Steve Darcis mercredi après la qualification au 3e tour de Yanina Wickmayer (WTA 101) sur le gazon de Wimbledon, la joueuse qu'il conseille alors qu'il est au repos forcé.

Le Liégeois, 34 ans, n'a pas retardé ses vacances d'une journée pour rien vu que l'Anversoise a battu, sur le court N.17, l'Allemande Andrea Petkovic (WTA 95) 6-4, 6-3.

"Je pars tout à l'heure", a-t-il raconté dans les allées du All England Club. "Et là, je pense que cela ne va pas être évident de faire des aller-retours. Le plus important, cela dit, c'est que Yanina figure au troisième tour. Elle a disputé un très bon match. Depuis sa blessure au dos, elle a super bien bossé. Nous avons fait une semaine d'entraînement avec une grosse intensité. On savait tous que Yanina est une excellente joueuse. Il manquait peut-être un peu de confiance. Ici, cela se met bien et j'espère que cela va continuer. Je lui avais en tout cas dit qu'en travaillant de la sorte, même si cela ne payait pas cette semaine, cela paierait rapidement."

"Je ne sais pas s'il y a un 'effet Darcis'. C'est clair qu'on a beaucoup discuté ensemble. Je lui ai dit tant de choses que je ne saurais par où commencer", a ajouté le Belge en souriant. "Ce dont j'avais surtout envie, c'est qu'elle reste agressive, mais qu'elle joue les coups justes et pas à l'envers. Je veux qu'elle impose son jeu à ses adversaires, mais pas non plus qu'elle frappe tous ses coups à plat. Il faut qu'elle mette un peu d'effet. Elle ne va jamais faire des ballons comme Errani (sic), mais elle doit frapper ses coups avec de la sécurité. Pour l'instant, cela se passe super bien. On bosse bien sur le terrain et on s'amuse en dehors. C'est une superbe expérience."

Et l'aventure pour Yanina Wickmayer n'est peut-être pas terminée. Vendredi, c'est ainsi la Croate Donna Vekic (WTA 55), 22 ans, qu'elle retrouvera pour une place en huitième de finale.

"Vekic joue très bien sur gazon. Elle a battu Sloane Stephens, la finaliste de Roland-Garros, ici au premier tour. C'est sûr que ce n'est pas Serena Williams à sa période de gloire, mais ce ne sera pas facile", a conclu Darcis, qui accompagnera également 'Wicky' durant la tournée américaine.