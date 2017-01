Steve Darcis a de belles sensations en ce début de saison et espère bien qu’elles vont lui permettre de passer le premier obstacle à Melbourne.

Comment voyez-vous ce match face à Sam Groth au premier tour ?

"Les Australiens chez eux, c’est toujours plus difficile. C’est un bon joueur, il a été Top 50 (NdlR: 53e en août 2015) , il a des bons passages mais aussi des moins bons passages donc il va falloir essayer d’en profiter. Il va déjà falloir essayer de gagner mon service, et après si j’ai l’opportunité de retourner deux ou trois balles, ce sera déjà pas mal. Je dois d’abord me concentrer sur mon service, sur mon pourcentage, de le faire bouger pour empêcher qu’il ne me mette trop de pression, et être là aux moments où il jouera un peu moins bien."

On annonce la grande chaleur en début de semaine…

"J’ai eu de la chaleur à Abou Dhabi, à Chennai, à Canberra donc franchement je me sens très bien. Je n’ai jamais fait une préparation aussi bonne donc on va voir maintenant si ça va continuer à payer. Là je suis en plus content de voir que je n’ai pas de blessures, alors que mon poignet m’avait gêné l’année dernière. Cela fait plus d’un mois que je n’ai pas encore pris d’anti-inflammatoires : pour l’instant ça tient bon. Pourvu que ça dure !"

Avez-vous effectué des changements dans votre préparation qui expliquent ces bonnes sensations ?

"Non, je n’ai rien changé mis à part le fait que j’ai fait la préparation à l’étranger et pas en Belgique à -10 degrés… Là on était tous à Abou Dhabi avec Open Spirit, il faisait 30 degrés tous les jours et je pense sincèrement que c’est difficile de faire mieux comme préparation. Ici je n’ai jamais été aussi bien donc j’essaie de voir le positif et ne pas trop penser à ce qui m’est déjà arrivé ici car je n’y ai pas un seul bon souvenir."

Comment vous adaptez-vous aux conditions en arrivant de Canberra ?

"C’était difficile car c’était un peu en altitude. 600m, même si c’est pas énorme, on le sent quand même. Je ne suis pas un grand fan d’altitude mais, sincèrement j’étais content car ça allait encore. En arrivant ici, j’avais des bonnes sensations. Je me sens bien, même dans le vent ce samedi ça allait pas mal du tout."