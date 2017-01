"Je ne sais pas si je vais finir par commencer à aimer l'Australie", sourit Steve Darcis. "Mais il est certain que cela fait plaisir..." Le Liégeois (ATP 71), 32 ans, s'est hissé mercredi pour la première fois de sa carrière au troisième tour à l'Open d'Australie. Sur le court n°20, non loin de la voie ferrée, le Liégeois a battu le petit Argentin Diego Schwartzman (ATP 54) 6-3, 6-3, 2-6 et 6-4 après 2h32 de jeu.

"Je considérais que c'était du 50-50. Schwartzman est un excellent joueur, qui avait gagné beaucoup de bons matches. J'ai saisi ma chance", raconta-t-il. "Dès le début j'y ai cru. Je jouais vraiment bien, je variais énormément et cela lui a posé pas mal de difficultés. Ce n'était pas facile avec le vent de rester collé à la ligne, mais je trouve que je m'en suis bien sorti. Comme je l'ai déjà dit, je vois que la préparation paie et ce n'est pas un hasard si je joue bien cette semaine ici à Melbourne."

Ce n'est que la deuxième fois que Steve Darcis réussit à atteindre le troisième tour dans une levée du Grand Chelem. La première remonte à Roland Garros, en 2011, où il s'était incliné contre Gaël Monfils. C'est dire s'il savoure ce moment. "Oui, c'est vraiment une belle récompense, parce que j'ai dû revenir de tellement loin à plusieurs reprises dans ma carrière. Ce n'est d'ailleurs pas souvent que je suis arrivé ici en Australie sans le moindre pépin physique. J'étais prêt, j'étais 'fit', j'étais vraiment bien. Je crois que cela se voit sur le terrain, dans mon jeu, Je suis content. Ma famille se porte bien également. J'essaie d'en profiter un maximum, car je sais que cela peut vite tourner."

Darcis affrontera au tour suivant l'Italien Andreas Seppi (ATP 89), vainqueur surprise de la star locale Nick Kyrgios (ATP 13) en cinq sets, 1-6, 6-7 (1-7), 6-4, 6-2, 10-8.