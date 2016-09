Darcis : "Hyper positif"

Tennis

Déçu de sa défaite au deuxième tour mercredi, Steve Darcis était quand même conscient d’avoir effectué un grand pas dans la bonne direction.

Que retenez-vous de ce match face à John Isner ?

"Face à un mec qui sert aussi bien, je savais que je ne prendrais pas de plaisir. Mais bon, c’est dommage : trois mauvais jeux dans chaque set et je me fais avoir. Alors que j’avais vraiment le sentiment qu’il y avait moyen. Mais quand vous faites de mauvais jeux comme ça face à ce genre de joueur, ça ne pardonne pas et vous perdez le set à chaque fois. C’est un peu dommage de finir là-dessus, mais je ne vais pas non plus me plaindre, j’ai eu pas mal de réussite. Ici, ça aurait pu tourner en ma faveur, c’est un peu dommage, mais ça fait partie du jeu."

Quand vous prenez le troisième set, pensez-vous que ça peut encore tourner car il a l’air d’être moins bien physiquement que vous ?

"Oui, c’est sûr que, physiquement, moi je me sentais vraiment bien. Lui, peut-être un peu moins bien, mais ce n’est pas pour ça qu’il a moins bien servi. Après le troisième, j’y croyais, mais même à deux sets à rien car on a déjà vu des retournements de situation, pas plus tard qu’il y a trois jours. Et aujourd’hui il n’y avait pas d’échange… Ce n’était pas un grand match de tennis, mais ce n’est pas une surprise, je savais que ce serait comme ça."

Dans quel état est votre poignet droit après ce tournoi ?

"Le poignet, ça va et je suis vraiment content. Je n’avais pas joué mardi car je sentais que ça me tirait un peu donc j’avais préféré faire un peu de physique et le reposer. Et pendant le match, franchement, c’était pas mal du tout de nouveau. Je suis globalement assez content que tout ait tenu comme ça. Goffin, c’est dommage, mais ça arrive, même aux meilleurs. Il ne faut pas non plus dramatiser."

Êtes-vous prêt pour la Coupe Davis ?

"Oui, je pense que physiquement je me suis vraiment bien rassuré, j’ai vu que je pouvais jouer longtemps même avec des grosses chaleurs. C’est hyper positif, comme le poignet qui tient et les sensations qui sont quand même pas trop mal. Je me sens prêt mais, maintenant, il faut voir si je suis sélectionné : ça devrait le faire… On verra comment se passe la sélection : je ne vais peut-être pas jouer les trois jours, mais je serai prêt pour le week-end. Là, j’ai besoin de souffler un peu, de bien soigner mon bras pour entamer la Coupe Davis à 200 %. Je crois que j’ai joué assez de match. Donc, là, l’important est de me reposer et de me préparer à fond pour être prêt le vendredi si on a besoin de moi."