Battu par David Ferrer (ATP 31/N.5) jeudi soir au deuxième tour du tournoi d'Anvers, Steve Darcis (ATP 65) était très frustré au terme d'une rencontre où il a pourtant mis en grande difficulté son adversaire espagnol.

"Encore heureux que je me suis battu!", a pesté le Liégeois juste après la fin de son match. "Je n'ai pas été bon du début à la fin. Je n'ai vraiment pas bien joué. On a joué avec des balles incontrôlables et j'ai fait ce que j'ai pu."

Sorti perdant après 2h30 de bataille, Darcis est très dur avec lui-même car il a offert un beau spectacle aux supporters présents à la Lotto Arena d'Anvers. Il ne digère toutefois pas les breaks trop facilement concédés à Ferrer.

"C'était un match où j'avais vraiment l'impression que je pouvais gagner. J'ai eu des occasions lors du premier set puis je fais un super mauvais jeu à 5-5 et je perds le set. Lors du deuxième set, je fais à nouveau un mauvais jeu et je me fais breaker. Puis ok, je m'accroche et je gagne le set. Mais bon à la fin c'est le meilleur qui a gagné."

Sorti par Ferrer à Wimbledon en juillet dernier suite à son abandon, Steve Darcis n'est donc pas parvenu à prendre sa revanche sur l'Espagnol et ne rejoindra pas les autres Belges Ruben Bemelmans et David Goffin en quarts de finale du tournoi d'Anvers vendredi.