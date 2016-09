Darcis: "Le Groupe Mondial ? Notre place !" (PHOTOS & VIDEOS)

Tennis

La Belgique partait favorite du barrage face au Brésil et elle a parfaitement assuré son rôle, assurant son maintien dans le Groupe Mondial dès le samedi. Mais surtout, elle l’a fait avec la manière. Certes, Thiago Monteiro, le premier adversaire de David Goffin, n’était pas un foudre de guerre mais notre n°1 ne lui a pas laissé la moindre option. Il l’a étouffé d’emblée, ce qu’il n’avait plus réussi à faire sur le circuit depuis plusieurs semaines. De son côté, Steve Darcis a battu un joueur mieux classé que lui en utilisant ses meilleures armes : un jeu varié et des slices qui ont carrément dégoûté Thomaz Bellucci. Cette fois, ce n’était pas Darcis-le-Gladiateur mais Darcis-le-calculateur : des années d’expérience du circuit condensées en trois heures de match. Et puis, cerise sur le gâteau, est venue la bonne surprise, celle du double, avec la victoire d’une paire quasi inédite (Bemelmans et De Loore n’avaient encore joué qu’un seul match ensemble) face à l’un des meilleurs duos de la planète formé par Bruno Soares et Marcelo Melo. "Ce que Joris et Ruben ont fait est tout simplement fabuleux", dit Steve Darcis. "Ils ont beaucoup travaillé ensemble tout au long de la semaine et j’avais déjà senti des automatismes. Ce qui est intéressant, c’est qu’ils sont l’un et l’autre capables de jouer aussi en simples. C’est la preuve que nous avons une équipe homogène, qui mérite sa place dans le Groupe Mondial. Notre classement actuel (sixième) est peut-être un peu élevé mais nous sommes clairement une équipe du Top 16 ."

Un avis que partage également David Goffin. "Cette victoire est hyper importante pour tout le tennis belge. Pas seulement pour Steve et moi, ni même pour Joris et Ruben. Mais pour tous ceux qui, derrière, pointent le bout du nez. Car c’est dans ce genre de match qu’on grandit."

Ce succès cadre parfaitement avec la vision à long terme de Johan Van Herck. "L’année dernière, après la finale, j’ai remis une note à la Fédération expliquant que, dans quatre ans, nous devions avoir une équipe capable de jouer le Top 8 chaque année. Nous avons un petit réservoir et, surtout, des joueurs qui aiment représenter leur pays." Comme leur capitaine. Car quand on lui demande si cela veut dire qu’il espère être là pour quatre ans encore, Van Herck répond : "Et plus encore ! J’aime cette équipe !"