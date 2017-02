Cette fois, contrairement à ce qui s’était passé après l’Argentine, il n’y a pas eu d’applaudissements mais les sourires en disaient long.

Le Sprimontois a d’abord répondu aux questions des Allemands, qui voulaient savoir comment la Belgique avait fait pour franchir cet obstacle annoncé insurmontable.

"La grosse différence, c’est que nous avions un team alors que l’Allemagne avait des individualités", a-t-il dit. Il a également été interrogé sur son revers slicé qui a fait si mal à Zverev. "Ah oui, les jeunes n’aiment pas jouer contre moi. Je suis de la vieille école mais comme ça marche, je ne vais pas changer", dit-il.

"C’est vrai que l’expérience m’a beaucoup aidé. Alexander Zverev sera un jour Top 5 mais il doit encore apprendre ce que c’est de jouer en Coupe Davis."

Contrairement à vendredi, où il avait battu Kohlschreiber, Darcis a livré un excellent match d’un point de vue technique. "Il servait bien mais j’ai réussi à lire son service et ça l’a ennuyé. Au 4e set, il a lancé sa balle différemment mais je suis resté solide : je me sentais bien du fond et je voyais que mon jeu l’ennuyait. Pourtant, il a livré un grand tie break."

Puis il y eut cette balle sur la ligne. Darcis s’est jeté au sol. Persuadé d’avoir gagné ? "Non, à vrai dire, je savais très bien qu’elle était bonne. Mais j’aurais tellement voulu qu’elle soit dehors. Après ça, il a fallu se reconcentrer, lui faire à nouveau plier les jambes."

Steve Darcis n’a maintenant guère le temps de souffler. Dès ce lundi, il prend la direction de Sofia, où Baghdatis l’attend. "Ce n’est pas un cadeau mais j’espère que cette vie-là va encore durer quelques années", dit-il. "D’autant que la paternité m’a encore fait grandir."