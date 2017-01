Tennis Le Sprimontois a attendu ses 32 ans pour découvrir la joie de remporter un match à Melbourne Park.

Steve Darcis avait bien dit qu’il se sentait en grande forme : il l’a prouvé au premier tour lundi face à Sam Groth (3-6,6-3,6-2, 6-2). De quoi mettre fin à sa malédiction australienne, lui qui n’avait jamais passé un tour à Melbourne lors des cinq précédentes tentatives !

Après un premier set où il a subi la puissance du colosse adverse (1,93m et 100kg), le 71e joueur mondial a mis en route et fait parler tout le talent de sa main. Des passings comme s’il en pleuvait, des lobs de génie : le Liégeois a écoeuré un Australien qui, soudain, faisait vraiment son classement, 162e.

Même son énorme service a été neutralisé par Darcis qui au fur et à mesure du match le lisait de mieux en mieux. De quoi pousser progressivement Groth à la résignation, à l’image du double break subi dans le troisième set (5-2) et de celui du quatrième après un revers croisé absolument balancé qui a fini sa course au milieu du couloir (3-0). Sur un court 8 qui était prêt à fêter un local, c’est le Belge qui a fait le show. Il affrontera désormais un petit gabarit en la personne de l’Argentin Diego Schwartzman, 54e joueur mondial. Maintenant que son compteur est débloqué, tout peut arriver...

Steve, enfin un premier tour passé à Melbourne...

"Oui, je suis content car c’était un tirage à ma portée et j’ai enfin su saisir ma chance. J’avais dit que je n’avais jamais été aussi bien préparé; je crois que cela s’est vérifié aujourd’hui. C’était un match difficile car il n’y a pas beaucoup de rythme mais je suis super content de m’en être sorti de cette manière-là. Cela me fait quelque chose de gagner un match ici après tant d’années. À la fin du premier set, je sentais que je n’étais pas si loin, après j’ai un peu changé mes zones de service et puis j’ai commencé vraiment à voir où il servait et j’ai quasiment tout retourné. Il n’a pas fait un grand match du fond, mais je savais qu’il n’était pas trop en confiance et ça c’est vérifié."

Et l’ambiance, ça allait ?

"Je m’attendais à pire, franchement ! Je trouve qu’ils ont été très corrects. Il y avait une chouette ambiance, le terrain était top mais la surface c’était vraiment mega rapide. Je ne sais pas bien ce qu’ils ont fait avec les surfaces, j’ai l’impression qu’elles sont toutes différentes. C’est vraiment bizarre. Je n’ai jamais vu l’Australie qui allait si vite."

Comment voyez-vous le prochain tour ?