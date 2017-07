Et le revoilà ! Quatre ans après l’exploit face à Rafael Nadal, Steve Darcis a de nouveau passé un tour à Wimbledon. "Cela fait toujours du bien de gagner en Grand Chelem !", a-t-il résumé quand on lui a fait remarquer sa situation à Wimbledon. Et il a dû en suer pour gagner le droit de défier David Ferrer jeudi.

Face au si talentueux Lituanien Ricardas Berankis, le Belge a souvent été sur le fil mais il a fait preuve d’une grande combativité et de beaucoup de sang-froid pour finir par l’emporter en cinq manches (4-6, 6-3, 2-6, 6-4, 6-3) sur ce court 7 qu’il ne porte pas dans son cœur. "Il y a beaucoup de bruit à côté du bar… Je pense que ça doit être le pire terrain ici, mais quand on gagne ça va." (sourire)

Et donc tout allait forcément bien après une rencontre de très bon niveau face à un joueur dont les blessures sont seules responsables de sa 196e place mondiale actuelle.

"Je me suis bien accroché car il jouait très bien et très vite, n’a pas beaucoup raté alors que je pensais qu’en prenant autant de risques il raterait un peu plus. Mais je suis content de m’être bien accroché. Je n’ai pas fait un mauvais match mais il m’a mis beaucoup de pression et c’était difficile. J’ai su laisser passer l’orage."

Encore plus quand ce dos qui avait grincé à Antalya avant Wimbledon a décidé de refaire des siennes dès le début du match mardi. "Le dos va moyen… La semaine dernière ça n’allait pas, ici je me suis bien soigné mais dès le milieu du premier set j’ai commencé vraiment à avoir mal. À froid, ce n’est pas terrible mais j’ai deux jours pour récupérer, donc ça devrait aller."

Dans tous les cas, on a vu tellement de belles choses face à Berankis qu’on se dit que Darcis peut trouver des solutions malgré la douleur. Au cours d’une rencontre jouée à grande vitesse, avec des points splendides où tous les coins et recoins du court étaient utilisés, le Liégeois a démontré qu’il avait de quoi déboulonner David Ferrer au tour suivant.

Sur gazon, sa main et sa créativité, sans oublier son slice de revers, peuvent casser la muraille espagnole. Même si Ferrer a épaté son monde mardi en sortant Richard Gasquet (6-3, 6-4, 5-7, 6-2), tout de même grand spécialiste de la surface. Du coup, Darcis se méfie du retour d’un joueur pourtant à côté de la plaque depuis le début de la saison.

"Jouer David Ferrer sur gazon au deuxième tour, y a pire, donc je pense que ce n’est pas un mauvais tirage. Mais ce sera un match très difficile, ce sera très physique et il a dû bien jouer pour battre Gasquet. Mais c’est mieux de jouer Ferrer que Roger ou Djokovic. Il n’a pas super bien joué cette saison mais est en train de remonter un peu la pente. Des joueurs comme ça, il ne leur faut pas grand-chose pour reprendre confiance. Maintenant, j’espère que jeudi il ne sera pas trop en confiance non plus ! Je pense que j’ai les armes pour l’ennuyer sur gazon. Physiquement il est meilleur que moi, mais il va falloir que je prenne ma chance à fond, un peu dans le même style que ce que j’avais fait contre Rafa ."

Steve Darcis aimerait bien encore couper une tête au All England Club.